Brucia la piadina sul fornello Persona intossicata

Un momento di distrazione in cucina può trasformarsi in una situazione pericolosa! Sabato sera a Cavriago, un'abitazione è stata teatro di un principio di incendio mentre una piadina veniva dimenticata sui fornelli. L'intossicazione da monossido di carbonio ci ricorda l'importanza della sicurezza domestica. Con l'aumento delle attività culinarie in casa, facciamo attenzione: anche un gesto semplice può avere conseguenze gravi!

Una persona è rimasta lievemente intossicata per un principio di incendio che si è verificato nella serata di sabato a Cavriago, in un appartamento di via Rivasi. Si stava preparando una piadina quando l’ha dimenticata sui fornelli, bruciandola. Da qui si è sprigionato un po’ di monossido di carbonio che ha lievemente intossicato l’inquilino, portato all’ospedale per alcuni accertamenti. Ma non è in condizioni gravi. Sul posto, a spegnere il rogo, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale della Canalina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Brucia la piadina sul fornello. Persona intossicata

