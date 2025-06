brillano gli atleti del club ginnastico benevento ai campionati di gorle

Gli atleti del Club Ginnastico Benevento hanno brillato ai Campionati di Gorle, confermando la loro eccellenza nel panorama ginnico nazionale. Con il PalaLovato che ha fatto da cornice a talenti emergenti, questo evento evidenzia l'importanza della formazione giovanile nello sport. La passione e la dedizione dei nostri ginnasti sono il riflesso di un movimento che continua a crescere e a ispirare nuove generazioni. Non perdere l'occasione di scoprire i protagonisti di domani!

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto nel fine settimana al PalaLovato di Gorle, in provincia di Bergamo, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama ginnico nazionale: gli Assoluti e il Trofeo delle Regioni, che ha visto in pedana i migliori giovani atleti d'Italia. Due le competizioni principali: il Trofeo MAA riservato agli Allievi e i Campionati Nazionali Assoluti per le fasce d'età più grandi. Risultati di assoluto prestigio sono arrivati per il Club Ginnastico Benevento, guidato dal direttore tecnico Cristiana D'Anna e da Angela Calicchio, coadiuvati da tanti giovani allenatori, che ha potuto festeggiare i successi dei propri allievi, tutti di categoria Gold, distintisi per tecnica e determinazione.