Briatore spiega perché non ha mai visitato Schumacher anche se potrebbe | “Ma sento spesso Corinna”

Flavio Briatore rompe il silenzio sulla sua scelta di non visitare Michael Schumacher, rivelando un legame profondo e rispettoso con la famiglia. "Sento spesso Corinna", afferma, sottolineando come i ricordi e il rispetto per l’amico siano più significativi di una visita. In un’epoca in cui la vita privata è sempre più esposta, questo gesto di riservatezza ci invita a riflettere sull'importanza delle relazioni autentiche. Un tributo che va oltre le parole.

Flavio Briatore in un'intervista ha spiegato perché in tutti questi anni non è mai voluto andare a visitare Michael Schumacher. Briatore preferisce ricordare a suo modo un grande amico, che ha lanciato in Formula 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

