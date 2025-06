Briatore scuola e paghetta | Falco ha 500 euro al mese ma deve andare bene

Flavio Briatore svela il segreto dietro l’educazione di suo figlio Falco: una paghetta mensile di 500 euro, sì, ma con un obiettivo preciso. Nella sua intervista al Corriere della Sera, l’imprenditore sottolinea l’importanza del merito e del rigore nell'insegnamento. Un tema che si inserisce nel dibattito attuale sulla responsabilità genitoriale e il valore del lavoro. Cosa ne pensate? In un mondo che premia l’instant gratification, invest

Flavio Briatore si racconta in un’intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo la sua infanzia tra i banchi di scuola con genitori maestri e condividendo riflessioni sull’educazione del figlio Falco. Dal rigore paterno alla “fame” di successo, fino alla paghetta mensile da 500 euro, l’imprenditore parla del valore della scuola, del lavoro e della libertà personale . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Leggi anche Briatore: “Mio padre mi bocciò in quinta elementare per dare il buon esempio. A Falco paghetta di 500 euro, l’importante è che vada bene a scuola” - Flavio Briatore svela un lato inedito della sua infanzia: la bocciatura in quinta elementare, scelta del padre per insegnargli il valore dell'impegno.

Su questo argomento da altre fonti

Briatore: Mio padre mi bocciò in quinta elementare per dare il buon esempio. A Falco paghetta di 500 euro, l'importante è che vada bene a scuola; Flavio Briatore: «La paghetta a mio figlio Falco? 500 euro al mese. L'Italia non mi ha mai aiutato; Briatore: Elisabetta Gregoraci è stata l'amore più grande. Mio figlio? Difficile non viziarlo. E svela la paghetta di Falco; Flavio Briatore: A mio figlio una paghetta di 500 euro al mese. Con Elisabetta Gregoraci mai più una coppia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Flavio Briatore: ««Mio padre era il mio maestro e mi bocciò in quinta elementare. A Nathan Falco do una paghetta da 500 euro»

Secondo msn.com: Cresciuto in una famiglia di insegnati in un paese così piccolo, che mamma e papà sono stati i suoi maestri alle elementari. «E mio padre in quinta mi boccio», ...

Flavio Briatore, rapporto conflittuale con l'Italia: «Non mi merita. A Nathan Falco do una paghetta di 500 euro»

Da msn.com: Cresciuto in una famiglia di insegnati in un paese così piccolo, che mamma e papà sono stati i suoi maestri alle elementari. «E mio padre in quinta mi boccio», ...

Flavio Briatore: «Papà era il mio maestro e mi bocciò. A Nathan Falco do una paghetta da 500 euro. Dieci anni fa ho tolto il doppio mento»

Scrive msn.com: Cresciuto in una famiglia di insegnati in un paese così piccolo, che mamma e papà sono stati i suoi maestri alle elementari. «E mio padre in quinta mi boccio», ...