Brescia vince gara-2 a Trapani e si avvicina alla finale Scudetto

Brescia conquista gara 2 contro Trapani e si avvicina alla storica finale Scudetto! Con 19 punti di Della Valle e 15 di Bilan, la squadra ha mostrato grinta e determinazione, sfruttando le incertezze avversarie. In un contesto sportivo italiano che celebra il riscatto e la sorpresa, Brescia potrebbe scrivere una pagina memorabile. Riuscirà a trasformare questo sogno in realtà ? La risposta è nelle prossime sfide!

Brescia si prende anche gara-2 a Trapani e si avvicina alla prima finale Scudetto della sua storia: 19 punti per Della Valle, 15 per Miro Bilan. Brescia prova da subito a entrare sottopelle alle incertezze di Trapani create in gara-1. Peppe Poeta, d’altronde, dopo il successo all’esordio era stato chiaro: "Sarà dura vincerne altre due". Non conta il fattore campo, l’importante è mettere fieno in cascina, e la squadra del Cidneo raccoglie l’invito del suo condottiero. Non si possono lasciare per strada le occasioni. 27 i punti segnati nel primo quarto, +13 il massimo vantaggio. E pensare che giocare ad alti ritmi poteva essere il tendine d’Achille dei vari Della Valle, Bilan e Ivanovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Brescia vince gara-2 a Trapani e si avvicina alla finale Scudetto

