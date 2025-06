brescia telecamere per incastrare chi getta spazzatura dai balconi

Brescia avanza nella lotta contro l’inciviltà con l’installazione di telecamere nei condomini di edilizia pubblica. Un'iniziativa che non solo mira a fermare il lancio indiscriminato di rifiuti, ma si inserisce in un trend crescente di città più pulite e sostenibili. Un punto da sottolineare? Il coinvolgimento attivo dei cittadini, che chiedono a gran voce maggiore decoro urbano. È ora di ripensare il nostro rapporto con l'ambiente!

Telecamere in alcuni condomini di edilizia pubblica a Brescia per fermare il lancio della spazzatura da balconi e finestre. Lo annuncia l'Aler, l'ente delle case popolari, spiegando in una nota che "si tratta di un progetto fortemente voluto per rispondere alle esigenze di sicurezza espresse dai cittadini e per promuovere il decoro urbano, attraverso un controllo più efficace del territorio e una strategia di prevenzione dei reati ambientali e urbanistici". In particolare, nei mesi scorsi, gli addetti alla raccolta dei rifiuti erano stati bersaglio del lancio di oggetti e spazzatura dalle finestre dei piani alti del condominio, tanto che il servizio di raccolta era stato anche sospeso.