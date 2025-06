Brescia Calcio a un passo dal baratro le prossime 72 ore decideranno il suo destino | chi metterà i soldi?

Il Brescia Calcio è a un bivio cruciale: le prossime 72 ore potrebbero segnare il destino della storica società. In un'epoca in cui i tifosi sono sempre più coinvolti nei destini delle proprie squadre, la ricerca di nuovi investitori diventa fondamentale. Riuscirà il club a trovare i fondi necessari per superare questa crisi? Gli occhi di tutti sono puntati su questa sfida, che potrebbe riscrivere la storia del calcio bresciano.

Il futuro del Brescia è “appeso” ad alcune scadenze sempre più vicine. La prima, in ordine di tempo, è quella di venerdì 6 giugno, che rappresenta il termine per pagare l’ultima tranche stagionale di stipendi e contributi. La seconda si compirà entro giovedì 12 giugno, visto che quello sarà il giorno entro il quale la Corte d’Appello emetterà il suo verdetto sul ricorso che il Brescia Calcio ha deciso di presentare contro la sentenza di primo grado del TFN che ha penalizzato e retrocesso in serie C la società del presidente Massimo Cellino per irregolarità di carattere amministrativo. Tra questi due “estremi” e la speranza che si possano concretizzare più che rapidamente le trattative per il passaggio di proprietà del sodalizio biancazzurro, si trovano “imprigionati” i tifosi bresciani, che sono costretti a seguire impotenti una situazione che si sta facendo sempre più delicata e che questa sera cercheranno comunque di far sentire la loro voce radunandosi a protestare in via Solferino davanti alla sede del Brescia Calcio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Brescia Calcio a un passo dal baratro, le prossime 72 ore decideranno il suo destino: chi metterà i soldi?

