Bremer a spasso per Palermo | il campione brasiliano scalda i motori in vista del rientro

Gleison Bremer, il campione brasiliano della Juventus, ha scelto Palermo per una pausa dal calcio. Scatti tra le meraviglie siciliane, mentre il mondo del turismo si risveglia dopo la pandemia. La sua presenza accende i riflettori sulla bellezza della città , un trend che sta attirando sempre più celebrità . Non è solo vacanza: è un invito a scoprire luoghi autentici e straordinari. Chi sarà il prossimo a seguirne l'esempio?

Un grande campione a Palermo. Ma il calciomercato non c'entra. Perché rientra nell'ambito "turistico" la tappa in città di Gleison Bremer, difensore brasiliano della Juventus, che ha condiviso con i suoi follower su Instagram alcuni scatti delle sue vacanze a Palermo. Il calciatore bianconero ha.

