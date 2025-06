Brasile caos Neymar Segna di mano contro il Botafogo viene espluso e attacca l’arbitro Poi le scuse – VIDEO

Il ritorno di Neymar al Santos si trasforma in un vero e proprio dramma sportivo! Dopo il gol segnato di mano contro il Botafogo, l'attaccante viene espulso e si scaglia contro l'arbitro. Questo episodio non è solo un infortunio per la sua carriera, ma riflette anche una crescente frustrazione nel mondo del calcio. Le sue scuse post-partita sono un tentativo di rimediare, ma la domanda resta: come reagirà il pubblico?

Prosegue in modo disastroso l’avventura di ritorno al Santos di Neymar che nel corso di Santos Botafogo si è reso protagonista di un episodio in negativo che ha scaturito polemiche anche post partita. L’attaccante ex Barcellona . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Brasile, caos Neymar. Segna di mano contro il Botafogo, viene espluso e attacca l’arbitro. Poi le scuse – VIDEO

