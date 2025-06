Branchini ag Allegri | Rapporto con Ibra? Non sono preoccupato

Giovanni Branchini, agente di Max Allegri, rassicura: il rapporto tra l’allenatore e Zlatan Ibrahimovic al Milan è solido. In un calcio che cambia rapidamente, la sinergia tra tecnici e giocatori diventa fondamentale per costruire squadre vincenti. La presenza di Ibrahimovic, con la sua esperienza, potrebbe rivelarsi cruciale nel rilanciare le ambizioni rossonere. Riusciranno a ritrovare la magia dei tempi passati? La stagione promette sorprese!

Giovanni Branchini, agente di Max Allegri, ha parlato del rapporto che il suo assistito ha con Zlatan Ibrahimovic. I due si ritrovano al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Branchini, ag. Allegri: “Rapporto con Ibra? Non sono preoccupato”

