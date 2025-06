Branchini ag Allegri | Milan l’unica proposta reale Sulla Roma …

Max Allegri e il Milan: un amore che non smette di affascinare. L'agente del tecnico ha chiarito che l'unica proposta concreta per il futuro è quella rossonera, allontanando così le voci su una possibile panchina giallorossa. Questo sottolinea un trend nel calcio moderno: la ricerca di stabilità e continuità nei propri allenatori. Riuscirà Allegri a riportare il Milan ai vertici nazionali? La trama si infittisce!

L'agente di Max Allegri in una recente intervista ha smentito l'interesse per la Roma, confermando che il Milan era la scelta più reale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Branchini, ag. Allegri: “Milan l’unica proposta reale. Sulla Roma …”

