Box Office USA | Lilo & Stitch ancora dominatore

Lilo & Stitch continua a stupire, mantenendo il primato al Box Office USA dopo un weekend di Memorial Day da record. Questo successo non è solo un trionfo per la Disney, ma riflette anche la crescente voglia del pubblico di riscoprire storie d'infanzia in una nuova veste. La nostalgia, infatti, sta conquistando le sale cinematografiche, dimostrando che le emozioni di ieri sono più che mai attuali. Non perdere l'occasione di rivivere questa magia!

Una settimana dopo aver vissuto il miglior weekend del Memorial Day di sempre, Lilo & Stitch si è confermato il film più visto al Box Office USA, ed ancora una volta con un incasso molto importante. Il nuovo film in live action Disney si è confermato in testa al botteghino nordamericano nel weekend che ha fatto da ponte ai mesi di maggio e giugno. Secondo i dati offerti da BoxOfficePro, infatti, Lilo & Stitch ha raccolto in tre giorni la bellezza di 63 milioni di dollari, con un calo 57% rispetto all’esordio “monstre” ed un totale ora balzato a 280.12 milioni. In sole due settimane, Lilo & Stitch è diventato il secondo film più visto del 2025, davanti a I Peccatori (267 milioni) e dietro il solo Un Film Minecraft (422. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Box Office USA | Lilo & Stitch ancora dominatore

Leggi anche Lilo & Stitch debutta al primo posto al box office italiano - Lilo & Stitch in live-action debutta al primo posto nel box office italiano, con oltre 1,2 milioni di euro e 167.

Se ne parla anche su altri siti

Box office Usa, record per il Memorial Day con un weekend lungo da oltre 320 milioni; Grazie a Lilo & Stitch e Tom Cruise, record al box office Usa; Lilo & Stitch e Mission: Impossible: record al box office USA nel weekend del Memorial Day; Lilo & Stitch impressiona al box office: 342 milioni nel mondo, ottimo fine settimana anche in Italia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Box Office USA | Lilo & Stitch ancora dominatore

Da universalmovies.it: Una settimana dopo aver vissuto il miglior weekend del Memorial Day di sempre, Lilo & Stitch si è confermato il film più visto al Box Office USA.

Botteghino Usa, Lilo & Stitch ancora in testa, arriva Karate Kid

Lo riporta ansa.it: Il remake live-action di Lilo & Stitch si conferma in testa al box office nordamericano per il secondo fine settimana, con 63 milioni di dollari di incassi. (ANSA) ...

Box Office USA | Lilo & Stitch e Mission: Impossible infiammano il weekend

Lo riporta universalmovies.it: Il weekend del Memorial Day negli USA è letteralmente andato in fiamme grazie agli incassi mostre di Lilo & Stitch e Mission: Impossible - The Final ...