boulder usa arrestato egiziano 45enne mohamed sabry soliman dopo attentato a corteo pro israele 8 ustionati da molotov e lanciafiamme – video

A Boulder, il clima di tensione internazionale ha toccato un nuovo picco: Mohamed Sabry Soliman, un egiziano di 45 anni, è stato arrestato dopo un attacco incendiario a un corteo pro-Israele, lasciando otto feriti. Con il grido "Palestina libera", ha scatenato un'onda di shock che si inserisce in un contesto globale sempre più polarizzato. La violenza non fa che alimentare il dibattito su pace e giustizia nel Medio Oriente. Che futuro ci aspetta?

Secondo quanto riferito dagli agenti federali e dalla polizia locale, l'attentatore avrebbe urlato "Palestina libera" durante l'attacco A Boulder, in Colorado, c'è stato un attentato durante una manifestazione pro-Israele organizzata per commemorare gli ostaggi israeliani trattenuti da Hamas.

Leggi anche Attacco a Boulder: sei feriti durante manifestazione pro Israele, sospetto arrestato - Un attacco drammatico al centro di Boulder scuote gli Stati Uniti, evidenziando crescenti tensioni legate al conflitto israelo-palestinese.

