Botte al bar del centro Un ferito e un arresto

A Voghera, la notte si tinge di violenza: un 23enne finisce in manette dopo una lite al bar del centro. La tensione tra giovani e gestori dei locali sta crescendo, complici le notti di festa e l'alcol in circolazione. Questo episodio evidenzia un trend preoccupante nelle nostre città : la difficoltà di gestire il divertimento senza oltrepassare il limite. Un tema da riflettere, tra sicurezza e socialità .

Lite in piazza Duomo a Voghera, 23enne arrestato dai carabinieri. Erano circa le 23 quando un giovane, ubriaco, si è messo a discutere animatamente con il gestore di un bar che si trova sotto i portici del piazzale. Il ragazzo, che probabilmente il barista stava cercando di allontanare, non si è limitato a inveire ma la discussione è sfociata anche in aggressione fisica, con l'ambulanza che ha trasportato in ospedale un ferito. La situazione non si è però calmata neppure all'arrivo dei carabinieri. Anzi, il giovane ha spostato l'obiettivo della sua aggressione dal barista ai militari.

