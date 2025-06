Borse europee incerte tra indice PMI positivo e tensioni sui dazi USA-Cina

Le Borse europee oscillano tra ottimismo e tensioni, con l'indice PMI manifatturiero che segna un passo avanti. Ma attenzione: le nuove minacce di dazi tra USA e Cina potrebbero destabilizzare i mercati. In un contesto globale dove la produzione sembra riprendersi, questo equilibrio precario solleva interrogativi sull’impatto delle politiche commerciali. Riusciranno le aziende a navigare queste acque tempestose? Scoprilo con noi!

Le Borse europee restano incerte dopo il miglioramento a maggio dell' indice PMI manifatturiero dell'eurozona, da cui emergono segnali incoraggianti sul fronte della produzione e dell'ottimismo delle imprese. Sui listini prevale l'incertezza legata a un inasprimento della retorica americana sui dazi, con l'annuncio dell'innalzamento al 50% di quelli su acciaio e alluminio, e nuove tensioni con la Cina. Londra sale dello 0,1%, Milano oscilla sulla parità , Francoforte cede lo 0,3% e Parigi lo 0,4% mentre i future su New York sono in calo, con l'S&P 500 che cede lo 0,5% e il Nasdaq lo 0,7%. In deciso rialzo i rendimenti dei titoli di Stato, con il Btp che sale di quasi sette punti base, al 3,54%, mentre lo spread con il Bund è poco mosso, a quota 99, in attesa dell'inflazione dell'Eurozona, domani, e della decisione della Bce, giovedì. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse europee incerte tra indice PMI positivo e tensioni sui dazi USA-Cina

