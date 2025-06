Borse europee in rosso | tensioni Usa-Cina e attacco Ucraina influenzano i mercati

Le Borse europee si tingono di rosso, risentendo delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina, insieme alle ricadute del conflitto in Ucraina. Questi eventi non solo influenzano i mercati, ma riflettono un clima globale di incertezza economica. Mentre Francoforte scivola dello 0,8%, è il momento di chiedersi: come reagiranno le economie e gli investitori a questa tempesta perfetta? La risposta potrebbe riservare sorprese.

Le Borse europee si confermano in rosso a metà seduta, con gli indici che scontano il riaccendersi delle tensioni commerciali, con le accuse tra Usa e Cina e l'aumento dei dazi statunitensi su acciaio e alluminio, e di quelle geopolitiche, dopo l' attacco a sorpresa dell'Ucraina a danno dei bombardieri nucleari russi. Francoforte cede lo 0,8%, Parigi lo 0,7%, Milano lo 0,3% e Londra lo 0,05% mentre a New York i future sull'S&P 500 cedono lo 0,5% e quelli sul Nasdaq lo 0,7%. Crescono i rendimenti dei titoli di Stato sulle due sponde dell'Atlantico, con i Btp in rialzo di 4 punti base al 3,52%, mentre continua la discesa del dollaro, che ha accumulato cinque ribassi mensili consecutivi, e scambia a 1,141 sul dollaro (-0,6%), indebolito dai timori di debolezza dell'economia americana e di un taglio dei tassi della Fed. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse europee in rosso: tensioni Usa-Cina e attacco Ucraina influenzano i mercati

