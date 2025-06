Borse asiatiche in calo | Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio

Inizio di settimana difficile per le Borse asiatiche, in rosso a causa della nuova ondata di dazi annunciata da Trump. Con un aumento al 50% sulle importazioni di acciaio e alluminio, torna l'incubo delle tensioni commerciali. Questo scenario non solo impatta i mercati, ma solleva interrogativi sul futuro delle relazioni internazionali. Sarà interessante vedere come reagiranno gli investitori e quale sarà l’impatto sulle economie locali.

Inizio di settimana in rosso per le Borse asiatiche, con i dazi che tornano a preoccupare gli investitori dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato un raddoppio al 50% di quelli sull'importazione di acciaio e alluminio a partire dal 4 giugno e ha accusato la Cina di violare gli accordi commerciali appena raggiunti con gli Usa. Tokyo cede l'1,3%, Hong Kong l'1,6%, Shanghai lo 0,5% e Shenzhen l'1,1% mentre Sydney arretra dello 0,2% e Seul viaggia sulla paritĂ (+0,02%). Negativi anche i future su Wall Street, con il Nasdaq che perde lo 0,7% e l'S&P 500 lo 0,5%, e quelli sull'Europa, dove l'euro Stoxx è in flessione dello 0,4% e si guarda al dato sull'inflazione dell'eurozona di domani e alla riunione della Bce che giovedì dovrebbe tagliare i tassi di un quarto di punto e aggiornare le previsioni su crescita e inflazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse asiatiche in calo: Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio

