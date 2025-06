Borsa | Milano chiude in calo -026%

La Borsa di Milano chiude in calo, segnando una perdita dello 0,26% con l'indice Ftse Mib a 39.984 punti. In un contesto di incertezze globali, i titoli di Stellantis e Iveco subiscono forti flessioni, mentre Campari segna un -2,5%. Questo trend mette in luce la vulnerabilità dei settori automotive e beverage, riflettendo le sfide economiche attuali. Riusciranno le aziende a reagire e risollevare le proprie sorti?

Si chiude in calo la seduta della Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha perso lo 0,26% a 39.984 punti. Tra i peggiori del listino principale Stellantis (-4,9%), Iveco (-3,9%) e Campari (-2,5%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in calo (-0,26%)

Leggi anche Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Borsa: Milano chiude in forte calo, -1,94%; Borsa: Milano chiude in forte calo, -1,94%; Borsa: Milano chiude in calo sotto i 40 mila punti (-0,36%); Btp Italia raccoglie 5,28 miliardi in due giorni. Borse fiacche, Wall Street chiude in calo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Borsa: Milano chiude in calo (-0,26%)

Lo riporta ansa.it: Si chiude in calo la seduta della Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha perso lo 0,26% a 39.984 punti. Tra i peggiori del listino principale Stellantis (-4,9%), Iveco (-3,9%) e Campari ...

Borsa: Milano chiude in calo sotto i 40 mila punti (-0,36%)

Da quotidiano.net: Chiusura in leggero calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,36% a 39.982 punti.

Borsa: Milano poco mossa con l'Europa in calo, male Stellantis

Segnala msn.com: La Borsa di Milano (+0,01%) chiude poco mossa, in controtendenza rispetto all'andamento negativo degli altri listini europei. Prosegue il collocamento del Btp Italia che nel secondo giorno raccoglie 2 ...