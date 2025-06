Borsa | Milano apre in calo -033%

Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,33% a 39.954 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano apre in calo (-0,33%)

