Borsa | l' Europa apre in calo coi dazi Francoforte -055%

Inizio di settimana con il freno tirato per le Borse europee, che segnano cali: Francoforte -0,55%, Parigi -0,48% e Londra -0,04%. Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina riemergono prepotentemente, minando la fragile stabilità mercantile globale. Un aspetto da tenere d'occhio? L'annuncio di Trump sul rialzo dei dazi al 50% potrebbe avere effetti a catena sui mercati. Preparati a seguire un’onda di volatil

Inizio di settimana in calo per le principali Borse europee. Francoforte cede lo 0,55%, Parigi lo 0,48% e Londra lo 0,04% in scia al riaccendersi delle tensioni sui dazi dopo le accuse reciproche tra Stati Uniti e Cina di violare le intese appena raggiunte in Svizzera e l'annuncio del presidente americano Donald Trump di un rialzo al 50% delle tariffe su alluminio e acciaio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre in calo coi dazi, Francoforte -0,55%

Leggi anche Borsa: l'Europa parte piatta, Londra -0,1% - I mercati azionari europei si presentano incerti all'apertura, con Madrid che segna un lieve guadagno dello 0,3%.

Cosa riportano altre fonti

Borse europee in calo dopo la nuova minaccia di dazi su Europa e Apple; Borse oggi in diretta | Europa attesa in calo con tensioni Stati Uniti-Cina e Russia-Ucraina; Borsa: per Europa future in lieve calo in avvio, sale l'attesa per Nvidia; Dazi Trump all'Europa, tonfo delle Borse europee. Wall Street apre in deciso calo - LaPresse. 🔗Cosa riportano altre fonti

Borsa: l'Europa apre in calo coi dazi, Francoforte -0,55%

Riporta ansa.it: Inizio di settimana in calo per le principali Borse europee.

Borsa: l'Europa apre in calo, Parigi -0,36%

Secondo quotidiano.net: Le Borse europee aprono in calo. Parigi perde lo 0,36% con il Cac 40 a 7.913 punti. Francoforte cede lo 0,29% con il Dax che è a quota 23.966 punti. Anche Londra flette con il Ftse 100 che in avvio ...

Borsa oggi 30 maggio: Europa contrastata, sfuma la speranza di fermare i dazi. Milano sale con energetici, male Stm – DIRETTA

Lo riporta msn.com: L'Europa parte contrastata ma vira in positivo con gli investitori che guardano ai dati sull'inflazione in arrivo e mentre si riducono le speranze di uno stop ai dazi Usa per via giudiziaria. A Milano ...