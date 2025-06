Borsa | l' Europa apre in calo coi dazi Francoforte -055%

Inizia la settimana con un clima di nervosismo per le Borse europee, tutte in calo. Francoforte perde lo 0,55%, mentre Parigi e Londra seguono a ruota. Le tensioni sui dazi tra Stati Uniti e Cina riscaldano il mercato, riaccendendo timori di una guerra commerciale. Questo scenario non è solo un’istantanea, ma riflette un trend globale di incertezze economiche che potrebbe influenzare le decisioni di investimento nei prossimi mesi. Rimanete sintonizzati!

Inizio di settimana in calo per le principali Borse europee. Francoforte cede lo 0,55%, Parigi lo 0,48% e Londra lo 0,04% in scia al riaccendersi delle tensioni sui dazi dopo le accuse reciproche tra Stati Uniti e Cina di violare le intese appena raggiunte in Svizzera e l'annuncio del presidente americano Donald Trump di un rialzo al 50% delle tariffe su alluminio e acciaio.

