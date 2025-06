Borsa di Varsavia in calo dopo vittoria di Karol Nawrocki alle presidenziali

La Borsa di Varsavia vive un avvio turbolento, perdendo fino al 3,4% dopo la vittoria di Karol Nawrocki, il candidato sovranista. Questo risultato segna un cambio di rotta che potrebbe mettere a rischio le riforme filoeuropeiste e amplificare l'instabilit√† politica. Con una ventata di populismo che sta attraversando l'Europa, √® interessante osservare come i mercati reagiranno a queste nuove dinamiche. La stabilit√† economica √® pi√Ļ fragile di quanto pensiamo!

Avvio in deciso calo per la Borsa di Varsavia dopo che il candidato sovranista Karol Nawrocki ha vinto le elezioni presidenziali polacche. L'indice Wig20, arrivato a perdere fino al 3,4% nelle prime contrattazioni, cede l'1,7% sui timori per un aumento dell' instabilit√† politica e uno stop alle riforme progressiste e al governo filoeuropeista guidato da Donald Tusk. Gli investitori monitoreranno il rischio di un collasso della coalizione di governo e di elezioni anticipate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Borsa di Varsavia in calo dopo vittoria di Karol Nawrocki alle presidenziali

