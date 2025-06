Bordeaux sempre più in crisi Oliver Kahn rinuncia all’acquisto del club Le dichiarazioni dell’ex portiere fanno tremare i tifosi

Il Bordeaux continua a sprofondare, e la rinuncia di Oliver Kahn all'acquisto del club fa tremare i tifosi. L'ex portiere, una leggenda del Bayern Monaco, oggi non può fare nulla per salvare un patrimonio calcistico che sta affondando nella quarta serie. Questo è un chiaro segnale della crisi profonda che attanaglia il calcio europeo, dove storici club lottano per sopravvivere. Cosa riserverà il futuro ai girondini? La speranza è l'ultima a morire!

Bordeaux sempre più in crisi, Oliver Kahn rinuncia all'acquisto del club. La lettera ai tifosi dell'ex portiere Da giocatore, di ruolo portiere, ha salvato in più occasioni la porta del Bayern Monaco. Oggi, però, non salverà quella del Bordeaux. Neanche quella ipotetica, del club francese, finito in quarta serie all'apicedi una crisi che sembra sempre .

