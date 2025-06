Boom di turisti stranieri in Puglia per il ponte del 2 giugno Coldiretti

Il ponte del 2 giugno segna un vero e proprio boom turistico in Puglia, con un’affluenza record di visitatori stranieri che riscoprono la bellezza delle nostre città e campagne. Coldiretti segnala un aumento straordinario nelle presenze negli agriturismi, simbolo di un turismo che guarda alle tradizioni locali. Questo trend evidenzia come la Puglia stia diventando una meta sempre più ambita anche per il turismo di prossimità: un italiano su tre sceglie di esplorare il bello che ha a portata di

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Assaggio d'estate con il boom di turisti stranieri che affollano città, località marittime e campagne, con il record di presenze negli agriturismi per il lungo ponte del 2 giugno in Puglia, ma c'è anche il turismo di prossimità con un italiano su tre (29%) che sta sfruttando il ponte per trascorrere almeno un giorno fuori casa. E' quanto afferma la Coldiretti Puglia, sulla base delle rilevazioni di Campagna Amica e Terranostra Puglia, in occasione del lungo ponte della Festa della Repubblica che rappresenta il primo "assaggio" delle vacanze estive, complice anche il ritorno del caldo.

