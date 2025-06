Bonus fiscale NoiPA giugno 2025 | ancora possibile effettuare la rinuncia Circolare

Giugno 2025 segna una svolta per i dipendenti pubblici: il bonus fiscale legato al taglio del cuneo contributivo è finalmente nelle buste paga, ma non è tutto. Anche dopo il termine del 25 maggio, è ancora possibile rinunciare a questo vantaggio. In un'epoca in cui il benessere finanziario è un tema caldo, questa opportunità può rivelarsi cruciale per chi cerca maggiore flessibilità. Scopri come questa scelta potrebbe influenzare il tuo futuro economico!

Il bonus fiscale derivante dal taglio del cuneo contributivo è già incluso negli stipendi NoiPA di giugno 2025, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025. Tuttavia, i dipendenti pubblici hanno ancora l’opportunità di rinunciare al beneficio, nonostante sia trascorso il termine ufficiale del 25 maggio. La Circolare n. 4E del 16 maggio 2025 dell’Agenzia delle . Bonus fiscale NoiPA giugno 2025: ancora possibile effettuare la rinuncia Circolare . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Leggi anche Taglio del cuneo fiscale 2025: le FAQ NoiPA su bonus e detrazioni fiscali per i redditi fino a 40.000 euro - Il taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2025 introduce importanti agevolazioni per i dipendenti pubblici.

