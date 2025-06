Bonus edilizi scoperta maxi truffa Indagati tre imprenditori

Una maxi truffa da 1,5 milioni di euro ha scosso il mondo dei bonus edilizi, un settore in forte espansione. Tre imprenditori sono accusati di aver sfruttato le agevolazioni per ristrutturazioni e facciate, mettendo a rischio un sistema già sotto pressione. Questa vicenda evidenzia l'importanza di monitorare e gestire con attenzione i fondi pubblici, mentre cresce la domanda di trasparenza nel mercato edilizio. Rimanete sintonizzati per ulteriori sviluppi!

Una truffa da quasi un milione e mezzo di euro, realizzata da due società grazie al sistema di cessione dei crediti consentito dai Bonus Facciate e Bonus Ristrutturazione. Sono tre gli indagati, riconducibili a due società di Rovellasca e Cabiate, nel Comasco, ora accusati di truffa aggravata a conclusione delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Como, coordinate dal sostituto procuratore Antonia Pavan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bonus edilizi, scoperta maxi truffa. Indagati tre imprenditori

Leggi anche Truffe sui bonus edilizi, i beni sequestrati: anche una fabbrica, un albergo e una casa da 2 milioni - Prato, 15 maggio 2025 – Una vasta operazione contro le frodi sui bonus edilizi ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di 11 milioni di euro, tra cui una fabbrica, un albergo e una lussuosa casa da due milioni.

