Bonus anziani da 850 euro arrivano i primi pagamenti A chi spetta | tutti i parametri

Ottime notizie per gli over 80! A partire da giugno, il Governo avvia i pagamenti del bonus anziani da 850 euro, un aiuto concreto per chi vive in condizioni di non autosufficienza. Questo intervento si inserisce nel più ampio trend di attenzione alla popolazione anziana, un tema sempre più centrale nelle politiche sociali. Un modo per garantire dignità e supporto: scopri se ne hai diritto!

Roma, 2 giugno 2025 – Buone nuove per gli anziani che rientrano nella Prestazione Universale: sono in arrivo a giugno, in questi giorni, i primi pagamenti da 850 euro mensili, erogati dal Governo per aiutare gli over 80 in condizioni di non autosufficienza o comunque che vivano una situazione di forte svantaggio economico. Il bonus anziani, la Prestazione Universale Inps, ha un budget complessivo di 500 milioni, ed è attiva per un biennio sperimentale, 2025-2026. Conti alla mano, saranno circa 25mila le persone che ne potranno beneficiare, rispettando i parametri previsti in termini di Isee. Il bonus anziani 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bonus anziani da 850 euro, arrivano i primi pagamenti. A chi spetta: tutti i parametri

Leggi anche Bonus anziani fino a 850 euro. «Troppo pochi i beneficiari» - La CISL lancia un appello per modificare i criteri di accesso al bonus anziani, fissato fino a 850 euro, ritenuto insufficiente.

