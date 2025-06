Bonolis | Il PSG ha asfaltato l’Inter L’importante è arrivare a giocare le finali

Paolo Bonolis commenta la finale di Champions League persa dall'Inter contro il PSG, sottolineando che l'importante è arrivare a giocare queste partite. Un'affermazione che risuona in un periodo in cui le squadre italiane stanno cercando di tornare ai vertici europei. La sconfitta brucia, ma ogni esperienza è un passo verso la crescita. Sarà interessante vedere come l'Inter reagirà e si preparerà per le sfide future!

Intervistato da Adnkronos, Paolo Bonolis ha parlato della clamorosa finale di Champions League persa dall'Inter contro il PSG. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bonolis: “Il PSG ha asfaltato l’Inter. L’importante è arrivare a giocare le finali”

Si legge su msn.com: Paolo Bonolis, tifoso dell'Inter, ha rilasciato una intervista ad Adnkronos nella quale ha parlato della finale di Champions League persa ieri dall'Inter contro il Paris Saint-Germain: "Ieri il Psg ha ...

Secondo informazione.it: 'I nerazzurri hanno sbagliato completamente l'approccio, forse alcuni giocatori erano preoccupati di dover vincere per forza un trofeo questa stagione ma per noi tifosi è incomprensibile la prestazion ...

Scrive msn.com: Paolo Bonolis, conduttore televisivo e noto tifoso dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Adnkronos la pesante sconfitta rimediata dalla squadra nerazzurra in finale di Champions League contro il P ...