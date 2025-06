Bonny più uno il DS dell’Inter Ausilio lo segue da tempo – SI

L'Inter punta su Bonny, giovane talento del Parma, per ringiovanire e potenziare il proprio attacco. Piero Ausilio, DS nerazzurro, ha occhi attenti su di lui da tempo. In un periodo in cui i club cercano di scovare le stelle del futuro, il 2003 francese potrebbe rivelarsi l'acquisto giusto per affrontare le sfide della prossima stagione. Riuscirà a brillare sotto la pressione di Milano? La curiosità cresce!

Bonny è uno obiettivo concreto dell’Inter per l’attacco. L’attaccante francese del Parma è finito nel mirino del Direttore Sportivo Piero Ausilio. Il ragazzo del 2003 potrebbe dunque essere il primo rinforzo in attacco del club nerazzurro. Questo l’aggiornamento che arriva da Alfredo Pedullà, direttamente da Sportitalia. CAPITOLO ATTACCANTE – Simone Inzaghi tiene in sospeso l’Inter, che però sta comunque operando sul mercato. I nerazzurri hanno già acquisito Petar Sucic e Luis Henrique. Quest’ultimo è arrivato a Milano poche ore fa e domani farà le visite mediche per poi porre la firma sul suo nuovo contratto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny più uno, il DS dell’Inter Ausilio lo segue da tempo – SI

Leggi anche Bonny Juventus, blitz delle rivali: osservatori a Parma per l’attaccante. Novità sul futuro dell’obiettivo dei bianconeri - Ange-Yoan Bonny, promettente attaccante del Parma, sta attirando l'attenzione della Juventus e di altre squadre di Serie A.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mercato Inter: passi avanti concreti per Bonny, sarà il vice Thuram. Intanto c'è Sucic: Impressionato dai nerazzurri; Inter, priorità Bonny. Ausilio lo ha osservato a Bergamo, il Parma lo valuta 20 milioni; Inter, scatto per Bonny: Ausilio in tribuna a Bergamo per il francese; L’Inter ha scelto Bonny: sarà il vice-Thuram. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, l'obiettivo è rifondare l'attacco: Bonny è vicino, poi Hojlund

Si legge su msn.com: Sucic e Luis Henrique sono già sull’aereo, con destinazione Stati Uniti, per giocare con l’Inter il Mondiale per club. Simone Inzaghi per restare vuole altri rinforzi (oltre ...

Inter, per l’attacco Hojlund+Bonny. Tre nomi per rinforzare la difesa e a centrocampo…

Secondo fcinter1908.it: L'ossatura della squadra rimarrà, verranno inseriti i tasselli che mancano e potenziato l'attacco che ha deluso ...

Inter, si pensa già al futuro: Henrique e Bonny i primi colpi

msn.com scrive: Via al mercato. Proprio oggi, infatti, scatterà l’inedita finestra supplementare, così le partecipanti al Mondiale per club avranno la possibilità di presentare qualche new-entry direttamente negli Us ...