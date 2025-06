Bombardieri russi distrutti le foto satellitari | ecco come ha fatto l' Ucraina a beffare Putin

Nel cuore della guerra in Ucraina, l’operazione "Spider's Web" ha sorpreso il mondo: i servizi segreti ucraini hanno distrutto bombardieri russi grazie a una strategia ingegnosa. Le foto satellitari raccontano di un audace colpo che svela come la tecnologia e l'intelligenza possano ribaltare le sorti del conflitto. Questo evento non è solo un trionfo militare, ma un esempio di come la resilienza e l'innovazione possano sfidare anche i poteri più forti.

L'operazione "Spider's Web" (Pavutyna), condotta il 1° giugno 2025 dai servizi segreti ucraini (SBU), rappresenta uno degli attacchi più audaci e sofisticati della guerra. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bombardieri russi distrutti, le foto satellitari: ecco come ha fatto l'Ucraina a beffare Putin

Leggi anche Droni e 007 in azione: 40 bombardieri russi distrutti: "Attacco su vasta scala" - Un'operazione da film di spionaggio: l'intelligence ucraina ha colpito con precisione 40 bombardieri russi, tra cui i temuti A-50 e Tu-95.

