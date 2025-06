Bombardieri russi distrutti da Kiev Di Liddo | Risposta nucleare improbabile ma non impossibile Mosca colpita come mai prima d’ora

Il recente abbattimento di 41 bombardieri russi da parte di Kiev segna un punto di svolta nel conflitto, accendendo il dibattito su possibili risposte nucleari. Marco Di Liddo avverte che, sebbene improbabile, una reazione di Mosca non è da escludere. Questo evento ricorda quanto la guerra in Ucraina stia ridefinendo gli equilibri globali e le strategie militari. Un momento cruciale da seguire, mentre il mondo intero trattiene il fiato.

Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali. Alcuni media e analisti militari stanno inquadrando l’operazione con cui Kiev ha distrutto 41 bombardieri russi come motivo per una risposta nucleare da parte di Mosca. Un attacco del genere rientra tra quelli per i quali la nuova dottrina varata a novembre dal Cremlino prevede una risposta di tipo nucleare? La dottrina di impiego delle armi nucleari, sia strategiche che tattiche, non si basa solo su valutazioni tecniche ma anche politiche che derivano dall’impatto del danno ricevuto. Se vediamo la dottrina prevede che un attacco nucleare sia svolto in risposta a un attacco nucleare subito o quando ce n’è certezza che ne stia arrivando uno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bombardieri russi distrutti da Kiev, Di Liddo: “Risposta nucleare improbabile ma non impossibile. Mosca colpita come mai prima d’ora”

