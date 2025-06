Bombardieri nucleari e sottomarini d’attacco il nuovo piano militare britannico | Così Londra si prepara alla guerra mondiale

La Gran Bretagna segna una svolta nella sua politica militare, abbandonando le missioni a bassa tecnologia per allinearsi a un contesto globale sempre più instabile. Con l'introduzione di bombardieri nucleari e sottomarini d’attacco, Londra si prepara a affrontare minacce di livello superiore. Questo nuovo corso non solo riflette le tensioni geopolitiche attuali, ma suggerisce anche una crescente preoccupazione per un futuro dove la guerra potrebbe diventare una realtà tangibile. Rimanere informati è fondamentale!

La politica militare britannica entra in una fase di svolta. Dopo decenni trascorsi a pianificare missioni oltreconfine contro nemici di bassa tecnologia, come accaduto nelle guerre in Iraq e Afghanistan, la Gran Bretagna rivede radicalmente la sua dottrina di difesa per far fronte a uno scenario molto più ampio, complesso e ad alto rischio. La minaccia non è più generica né asimmetrica: ha un nome, un volto e un confine preciso. E, per Londra, è la Russia. La nuova strategia, contenuta in un documento di 140 pagine, segna l’abbandono del paradigma della guerra leggera per abbracciare un’idea di conflitto su vasta scala, con la dimensione nucleare al centro delle capacità operative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bombardieri nucleari e sottomarini d’attacco, il nuovo piano militare britannico: “Così Londra si prepara alla guerra mondiale”

