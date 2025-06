Bologna | uccisi due uomini a coltellate Fermato il coinquilino

A Bologna, la violenza tocca livelli allarmanti: due uomini sono stati barbaramente uccisi, scatenando un'ondata di shock e indignazione. Le modalità efferate del crimine sollevano interrogativi su un contesto sociale in crisi, dove la convivenza diventa fatale. Il fermo del coinquilino, avvenuto persino in un aeroporto europeo, rende la situazione ancora più inquietante. La sicurezza nelle nostre case è davvero a rischio? Restate con noi per approfondire.

Le vittime sono state uccise barbaramente: uno è stato sgozzato, l'altro eviscerato con diversi fendenti all'addome. Frmato all'aeroporto di Barcellona il terzo coinquilino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bologna: uccisi due uomini a coltellate. Fermato il coinquilino

Leggi anche Bologna, orrore in piazza dell'Unità : trovati due uomini uccisi in casa, si cerca un coinquilino - Tragedia a Bologna: un duplice omicidio scuote la città in piazza dell'Unità . I corpi di due uomini sono stati rinvenuti in un appartamento, e ora la polizia è sulle tracce del loro coinquilino.

Bologna, due uomini uccisi a coltellate in casa: il coinquilino fermato all’aeroporto di Barcellona

msn.com scrive: Due uomini sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati. Luca Gombi, cinquantenne bolognese, è stato colpito ...

Due uomini uccisi in casa a Bologna, la Polizia sul posto

Come scrive ilgiornale.it: La polizia di Bologna sta indagando nella rete dei conoscenti dei due uomini che sono stati trovati morti in casa stamani a Bologna, uccisi a coltellate. Le vittime sono Luca Gombi, 50 anni, nato a Bo ...

Orrore a Bologna, due uomini uccisi in casa: uno sgozzato, l’altro eviscerato, si cerca sospettato

Secondo fanpage.it: Le vittime erano in casa in una pozza di sangue con evidenti ferite da arma da taglio: uno sgozzato, l'altro eviscerato dopo una profonda ferita all'addome ...