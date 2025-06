Bologna orrore in piazza dell’Unità | trovati due uomini uccisi in casa si cerca un coinquilino

Tragedia a Bologna: un duplice omicidio scuote la città in piazza dell’Unità. I corpi di due uomini sono stati rinvenuti in un appartamento, e ora la polizia è sulle tracce del loro coinquilino. Questo evento drammatico si inserisce in un contesto più ampio di crescente allerta per la sicurezza nelle città italiane. Una domanda sorge spontanea: cosa sta accadendo realmente nei nostri quartieri? La risposta potrebbe nascondere una realtà inquietante.

Duplice omicidio in un appartamento alla Bolognina. Una mattinata tragica a Bologna, dove due uomini sono stati trovati morti in un'abitazione di piazza dell'Unità, nel quartiere Bolognina, non lontano dal centro storico. Secondo le prime indagini si tratterebbe di un duplice omicidio, su cui ora sta lavorando la squadra mobile della questura. Le vittime: conviventi incensurati di 50 e 54 anni. Le vittime sono una coppia di conviventi, entrambi senza precedenti penali. Avevano 50 e 54 anni. Stando alle prime informazioni, entrambi i corpi presentano ferite da arma da taglio, compatibili con un'aggressione particolarmente violenta.

