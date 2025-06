Bologna il Mea Culpa di Fabio Poli | Italiano? Il mio primo giudizio era sbagliato da tifoso felice di ricredermi

Fabio Poli, ex calciatore del Bologna, si scusa pubblicamente per il suo giudizio iniziale su Vincenzo Italiano. Le parole di Poli non solo rispecchiano un cambiamento personale, ma illuminano un trend crescente nel mondo del calcio: l'importanza di dare tempo e fiducia agli allenatori. In un contesto in cui le critiche piovono rapide, sarebbe interessante chiedersi: quanto pesa il parere di un ex giocatore sull'evoluzione di una squadra?

Fabio Poli, ex calciatore del Bologna, fa mea culpa. Dopo una intervista al Resto del Carlino in cui a inizio stagione aveva criticato Vincenzo Italiano, oggi al quotidiano bolognese ritorna sulla sua intervista.

