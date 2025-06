Bologna i due uomini ammazzati in casa? Chi è stato fermato

Un omicidio tremendo scuote Bologna: due uomini trovati senza vita in casa, con il coinquilino Gennaro Maffia ora sotto fermo. Questo tragico evento mette in luce un tema sempre più attuale: le tensioni nelle convivenze, che spesso sfociano in drammi. È un richiamo a riflettere sulle dinamiche relazionali e sulla salute mentale in un periodo di crescente isolamento sociale. Cosa può scattare nella mente umana?

È stato fermato il coinquilino dei due uomini trovati morti in casa a Bologna, una coppia di conviventi, incensurati. Si tratta di Gennaro Maffia, 48enne nato in Venezuela ma cittadino italiano, che pare avesse da tempo un difficile rapporto di convivenza con le due vittime, Luca Monaldi, 54 anni, e Luca Gombi, 50 anni. In alcuni casi era stato addirittura necessario l'intervento di polizia e carabinieri per riportare la calma nell'abitazione. I tre convivevano dal 2024. Maffia viveva con loro saltuariamente da ottobre. Era ricercato ed è stato fermato appena sceso dall'aereo all'aeroporto di Barcellona. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bologna, i due uomini ammazzati in casa? Chi è stato fermato

Leggi anche Milan-Bologna, De Silvestri: “Mihajlovic ci ha fatto crescere come uomini” | PM News - Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Milan.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bologna, due uomini uccisi a coltellate in casa: uno sgozzato, l'altro con un taglio all'addome; Due uomini uccisi in casa a Bologna, la Polizia sul posto; Due uomini uccisi in casa a Bologna, la Polizia sul posto; Omicidio a Bologna, Giuseppe Marra ucciso con due colpi alla testa, fermata la moglie. I vicini: «Litigavano spesso». 🔗Cosa riportano altre fonti

Due uomini uccisi a Bologna, il cugino del coinquilino fermato: “Diceva che lo volevano ammazzare”

Scrive msn.com: Il delitto sarebbe avvenuto intorno alle 6.30 e alle 8.53 Gennaro Maffia ha preso un aereo per Barcellona dove ha trovato la polizia catalana ad attenderlo ...

Bologna, due uomini uccisi a coltellate in casa/ Inquilino ricercato: “Dissidi sulla vendita della casa”

Segnala ilsussidiario.net: Bologna, due uomini trovati morti in casa: sono stati uccisi a coltellate in casa. L'ipotesi è che il movente sia legato a dissidi sulla vendita della casa ...

Due uomini uccisi in casa: “giallo” sul terzo coinquilino fermato a Barcellona

Lo riporta msn.com: Due uomini trovati morti in una casa a Bologna. Fermato a Barcellona il terzo coinquilino, ricercato dalla Polizia. In Sicilia, nella giornata di oggi, l'Etna ha regalato uno spaventoso spettacolo con ...