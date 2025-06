Bologna i corpi dei due uomini uccisi portati via dall’abitazione

Tragedia a Bologna: i corpi di Luca Gombi e Luca Monaldi, due uomini senza precedenti penali, sono stati rimossi dall'abitazione dopo un delitto che ha scosso la comunità. Questo evento inquietante solleva interrogativi sul crescente numero di episodi di violenza domestica in Italia. Cosa ci sta dicendo questa spirale di omicidi? La necessità di affrontare il tema della sicurezza nelle nostre case è più urgente che mai.

Gli operatori della polizia portano via dallo stabile di piazza dell’Unità 15 a Bologna i corpi di Luca Gombi e Luca Monaldi, uccisi in casa lunedì mattina, 2 giugno. I due uomini, un 50enne e un 54enne, erano incensurati e conviventi. Il 50enne, Luca Gombi, era nato a Bologna ed è stato trovato dalle forze dell’ordine eviscerato, cioè con una ferita all’addome che ha provocato la fuoriuscita delle viscere, mentre il 54enne, Luca Monaldi, nato ad Arezzo, è stato sgozzato. Per il duplice delitto è stato fermato a Barcellona il coinquilino dei due. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bologna, i corpi dei due uomini uccisi portati via dall’abitazione

