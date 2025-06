Bologna duplice omicidio in un appartamento | due 50enni trovati morti si chiamavano Luca Monaldi e Luca Gombi Si cerca un terzo inquilino

Un dramma sconvolgente ha colpito Bologna: due 50enni, Luca Monaldi e Luca Gombi, sono stati trovati morti in un apparente duplice omicidio. Questo tragico evento si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nelle città italiane. Chi sarà il terzo inquilino scomparso? La comunità è in allerta mentre le indagini proseguono, rivelando una storia inquietante che potrebbe toccare molti di noi. Restate aggiornati.

Due cadaveri sono stati ritrovati questa mattina a Bologna in un appartamento di piazza dell'Unità. Stando alle prime ricostruzioni, si tratta di un duplice omicidio.

Un dramma avvenuto nel cuore di Bologna scuote la comunità: due uomini di 50 anni trovati senza vita in un appartamento di piazza dell'Unità.

