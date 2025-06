Bologna duplice omicidio in un appartamento | due 50enni trovati morti Si cerca un terzo inquilino

Un dramma avvenuto nel cuore di Bologna scuote la comunità: due uomini di 50 anni trovati senza vita in un appartamento di piazza dell'Unità. Un duplice omicidio che riporta alla luce la crescente preoccupazione per la sicurezza nelle città italiane. Con le indagini in corso e la ricerca di un terzo inquilino, questo tragico evento solleva interrogativi inquietanti. Cosa si nasconde dietro questo enigma? La risposta potrebbe rivelarsi scioccante.

Due cadaveri sono stati ritrovati questa mattina a Bologna in un appartamento di piazza dell'Unità. Stando alle prime ricostruzioni, si tratta di un duplice omicidio. Le vittime hanno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bologna, duplice omicidio in un appartamento: due 50enni trovati morti. Si cerca un terzo inquilino

Cosa riportano altre fonti

Rapporti interrotti con Israele, De Paz “Capisco la decisione, ma rischia di alimentare odio”; Garlasco, Nordio: “Irragionevole la condanna di Stasi dopo l’assoluzione e senza rifare il processo”; L’avvocato Lovati: “Santuario e esorcismi, Chiara uccisa da un sicario. Stasi sa ma deve tacere”; Roma, per Gasperini c'è già la prima grana: Svilar rischia di partire. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Bologna, duplice omicidio in un appartamento: due 50enni trovati morti. Si cerca un terzo inquilino

Da ilmessaggero.it: Due cadaveri sono stati ritrovati questa mattina a Bologna in un appartamento di piazza dell'Unità. Stando alle prime ricostruzioni, si tratta di un duplice omicidio. Le vittime ...

Bologna. Trovati due cadaveri in piazza dell'Unità, ipotesi duplice omicidio

rainews.it scrive: Due cadaveri sono stati ritrovati questa mattina a Bologna in un appartamento di piazza dell'Unità. Stando alle prime ricostruzioni, si tratta di un duplice omicidio. Le vittime hanno intorno ai 50 ...

Bologna, duplice omicidio: «Due uomini trovati morti in casa e uccisi con ferite all'addome e un taglio alla gola»

Si legge su corrieredibologna.corriere.it: L'intervento della polizia in un appartamento alla Bolognina: si tratta di una coppia convivente, le due vittime hanno 54 e 50 anni.