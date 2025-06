Bologna duplice omicidio in un appartamento | due 50enni morti si chiamavano Luca Monaldi e Luca Gombi Si cerca un terzo inquilino Ipotesi lite per la vendita di casa

Un drammatico duplice omicidio scuote Bologna, con due 50enni, Luca Monaldi e Luca Gombi, trovati privi di vita in un appartamento. Le indagini si concentrano su una possibile lite legata alla vendita della casa. Questo tragico evento riflette un trend allarmante: la crescita dei conflitti tra conviventi e soci. Qual è il confine tra amicizia e affari? Un punto cruciale da esplorare in questa inquietante vicenda.

Due cadaveri sono stati ritrovati questa mattina a Bologna in un appartamento di piazza dell'UnitĂ . Stando alle prime ricostruzioni, si tratta di un duplice omicidio. Le vittime sono il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bologna, duplice omicidio in un appartamento: due 50enni morti (si chiamavano Luca Monaldi e Luca Gombi). Si cerca un terzo inquilino. Ipotesi lite per la vendita di casa

Leggi anche Bologna, duplice omicidio in un appartamento: due 50enni trovati morti. Si cerca un terzo inquilino - Un dramma avvenuto nel cuore di Bologna scuote la comunitĂ : due uomini di 50 anni trovati senza vita in un appartamento di piazza dell'UnitĂ .

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Bologna, due uomini uccisi a coltellate in casa: uno sgozzato, l'altro con un taglio all'addome; Delitto di Bologna, la disperazione della moglie in carcere. Il legale: “Sconvolta e angosciata per i figli”; L’ex poliziotto: “Nada Cella venne uccisa con accanimento, colpita nell’ingresso e nello studio”; Trovata morta con un coltello nella schiena a Legnano vicino Milano: caccia al killer di Vasilica Potincu. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Duplice omicidio a Bologna, due uomini uccisi a coltellate in appartamento: si cerca coinquilino

Si legge su msn.com: Due uomini sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati. Luca Gombi, cinquantenne bolognese, è stato colpito ...

Bologna, duplice omicidio in un appartamento: due 50enni trovati morti (si chiamavano Luca Monaldi e Luca Gombi). Si cerca un terzo inquilino

Secondo ilmattino.it: Due cadaveri sono stati ritrovati questa mattina a Bologna in un appartamento di piazza dell'Unità. Stando alle prime ricostruzioni, si tratta di un duplice omicidio. Le vittime sono ...

Bologna, duplice omicidio in un appartamento: due 50enni trovati morti. Si cerca un terzo inquilino

Scrive msn.com: Due cadaveri sono stati ritrovati questa mattina a Bologna in un appartamento di piazza dell'Unità. Stando alle prime ricostruzioni, si tratta di un duplice omicidio. Le vittime ...