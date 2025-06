Bologna | due uomini uccisi in casa in modo violento la polizia sul posto

Bologna scossa da un omicidio efferato: due uomini, conviventi e senza precedenti penali, trovati morti in casa, vittime di una violenza inaudita. Questo tragico evento si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nelle città italiane, dove la percezione di rischio è in aumento. La brutalità del delitto invita a riflettere su temi come la vulnerabilità delle vittime e la necessità di una risposta sociale forte.

Due uomini sono stati trovati privi di vita in un’abitazione intorno alle 8, in piazza dell’UnitĂ , a Bologna. Secondo quanto riferito dalla questura, i due sono stati uccisi in modo violento, con arma da taglio. Le vittime sono due uomini di 50 e 54 anni, incensurati e conviventi. Il 50enne, nato a Bologna, è stato trovato eviscerato, cioè con una ferita all’addome con fuoriuscita delle viscere, mentre il 54enne, sgozzato, era nato ad Arezzo. Sul luogo del ritrovamento la Polizia scientifica ha compiuto i rilievi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bologna: due uomini uccisi in casa in modo violento, la polizia sul posto

