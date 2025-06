Bologna due uomini uccisi con ferocia in casa

Le vittime sono Luca Gombi, di 50 anni, e Luca Monaldi, 54. Il 50enne presentava una profonda ferita addominale, mentre il 54 è stato sgozzato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bologna, due uomini uccisi con ferocia in casa

Bologna, due uomini uccisi in casa con coltellate alla gola e all’addome: è giallo

Secondo msn.com: (Adnkronos) - Un uomo di 54 anni è stato trovato morto, sgozzato con un coltello, presso la sua abitazione di Bologna, in Piazza dell’Unità, nel quartiere Bolognina. Nella stessa abitazione, questa ma ...

Orrore a Bologna, due uomini uccisi in casa: uno sgozzato, l’altro eviscerato, si cerca sospettato

Si legge su fanpage.it: Le vittime erano in casa in una pozza di sangue con evidenti ferite da arma da taglio: uno sgozzato, l'altro eviscerato dopo una profonda ferita all'addome ...

Due uomini uccisi a coltellate in casa a Bologna

Da ansa.it: Due uomini sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati. Uno di loro, 54 anni, nato ad Aresso è stato ...