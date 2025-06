Bologna due uomini trovati morti in un appartamento | ipotesi duplice omicidio

Tragedia a Bologna: due uomini trovati senza vita in un appartamento, si ipotizza un duplice omicidio. Questo drammatico episodio riporta l'attenzione su un tema scottante: la sicurezza urbana e la vita in comunitĂ . La ricerca del terzo coinquilino apre interrogativi inquietanti. Cosa sta realmente accadendo tra le mura domestiche? Un invito a riflettere sulla fragilitĂ delle relazioni in un contesto sempre piĂą complesso.

Due uomini sono stati trovati senza vita in un appartamento di piazza dell’UnitĂ , a Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un duplice omicidio. Si cerca il terzo coinquilino. Indaga la squadra mobile della questura di Bologna. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Bologna, due uomini trovati morti in un appartamento: ipotesi duplice omicidio

Leggi anche Milan-Bologna, De Silvestri: “Mihajlovic ci ha fatto crescere come uomini” | PM News - Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Milan.

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Cinque arresti per spaccio: blitz della polizia tra via Ferravilla, Porta Galliera e via Larga; Giuseppe Marra, uomo di 59 anni trovato morto a Bologna: si indaga per omicidio, il corpo scoperto dalla compa; Tentano rapina a un anziano al bancomat, arrestati due uomini a Bologna; Omicidio a Bologna, Giuseppe Marra ucciso con due colpi alla testa, fermata la moglie. I vicini: «Litigavano spesso». 🔗Cosa riportano altre fonti

Duplice omicidio a Bologna, due uomini trovati morti in casa accoltellati: segui la diretta

Segnala msn.com: La terribile scoperta questa mattina in piazza dell’Unità, in Bolognina. I due, di 54 e 50 anni, erano una coppia convivente: sono stati colpiti con un’arma da taglio e uno di loro è stato sgozzato ...

Due uomini uccisi a coltellate in casa Bologna

Si legge su ansa.it: Due uomini sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati. (ANSA) ...

Due uomini uccisi a coltellate in casa: uno è stato sgozzato, l'altro eviscerato

Come scrive leggo.it: Uno sgozzato e uno eviscerato. È una scena cruenta quella scoperta in una casa di Bologna, dove due uomini sono stati trovati morti dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta ...