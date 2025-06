Bologna due uomini trovati morti in casa | uno sgozzato e l’altro accoltellato

A Bologna, il dramma di due uomini trovati morti in casa scuote la città. Uno sgozzato, l'altro accoltellato: un omicidio che riporta alla mente un trend inquietante di violenza domestica. Questi eventi ci invitano a riflettere su una società che, nonostante il progresso, fa ancora i conti con l'ombra della brutalità. Perché la violenza non è mai una soluzione, ma un grido d'aiuto inascoltato.

Questa mattina intorno alle 8, in piazza dell’Unità 15, a Bologna, due uomini sono stati trovati privi di vita all’interno di un’abitazione. Secondo quanto riferito dalla questura del capoluogo emiliano-romagnolo, i due sono stati uccisi in modo violento, con arma da taglio. Le vittime sono due 50enni incensurati. Le vittime sono due uomini di 50 e 54 anni, incensurati e conviventi. Il 50enne, nato a Bologna, è stato trovato eviscerato, cioè con una ferita all’addome con fuoriuscita delle viscere, mentre il 54enne, sgozzato, era nato ad Arezzo. Sul luogo del ritrovamento la Polizia scientifica sta compiendo i rilievi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bologna, due uomini trovati morti in casa: uno sgozzato e l’altro accoltellato

Leggi anche Milan-Bologna, De Silvestri: “Mihajlovic ci ha fatto crescere come uomini” | PM News - Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Milan.

Ne parlano su altre fonti

Cinque arresti per spaccio: blitz della polizia tra via Ferravilla, Porta Galliera e via Larga; Giuseppe Marra, uomo di 59 anni trovato morto a Bologna: si indaga per omicidio, il corpo scoperto dalla compa; Tentano rapina a un anziano al bancomat, arrestati due uomini a Bologna; Omicidio a Bologna, Giuseppe Marra ucciso con due colpi alla testa, fermata la moglie. I vicini: «Litigavano spesso». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Duplice omicidio a Bologna, due uomini trovati morti in casa accoltellati: segui la diretta

Si legge su msn.com: La terribile scoperta questa mattina in piazza dell’Unità, in Bolognina. I due, di 54 e 50 anni, erano una coppia convivente: sono stati colpiti con un’arma da taglio e uno di loro è stato sgozzato ...

Due uomini uccisi a coltellate in casa Bologna

Lo riporta ansa.it: Due uomini sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati. (ANSA) ...

Due uomini uccisi a coltellate in casa: uno è stato sgozzato, l'altro eviscerato

Scrive leggo.it: Uno sgozzato e uno eviscerato. È una scena cruenta quella scoperta in una casa di Bologna, dove due uomini sono stati trovati morti dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta ...