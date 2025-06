Bologna due uomini morti accoltellati in una casa a piazza dell’Unità

Bologna sotto shock: due uomini, una coppia convivente, trovati brutalmente uccisi in un appartamento a piazza dell’Unità. In un contesto di crescente violenza domestica, questo tragico episodio riaccende i riflettori su un problema sociale inquietante. Il 54enne, sgozzato, e il 50enne, eviscerato, sono vittime di un dramma che merita una riflessione profonda. Come fermare questa spirale di violenza? La risposta potrebbe essere più urgente che mai.

Una coppia di conviventi è stata trovata uccisa a Bologna con un coltello. Uno di loro, 54 anni, nato ad Aresso, è stato sgozzato. L’altro, 50enne di Bologna, è stato eviscerato dopo aver ricevuto una coltellata all’addome. Il duplice omicidio è accaduto in una casa di piazza dell’Unità, nel quartiere Bolognina, a pochi passi dal centro storico. La polizia è sul posto dalle ore 8 di stamattina, 2 giugno. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

