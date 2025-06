Bologna due incensurati accoltellati e uccisi in casa | Colpiti alla gola e all' addome

Un dramma avvenuto a Bologna, nel quartiere Bolognina: due incensurati, una coppia di 54 e 50 anni, sono stati tragicamente uccisi in casa. Colpiti alla gola e all'addome, il loro omicidio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle città italiane, un tema sempre più attuale. Questo tragico episodio ci invita a riflettere sulle fragilità delle relazioni interpersonali e sull’importanza di prevenire la violenza domestica.

L'intervento della polizia in un appartamento alla Bolognina: si tratta di una coppia convivente, le due vittime hanno 54 e 50 anni.

