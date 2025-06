Bologna coppia di uomini uccisa a coltellate | il coinquilino fermato all’aeroporto di Barcellona

Un tragico episodio scuote Bologna: una coppia di uomini è stata brutalmente uccisa, e il presunto killer è stato fermato all'aeroporto di Barcellona. Questo fatto inquietante riporta l'attenzione su un fenomeno crescente di violenza domestica, mettendo in luce l'urgenza di interventi per prevenire tali drammi. La brutalità dei dettagli fa riflettere su quanto sia vulnerabile la nostra quotidianità. Resta alta la tensione nella comunità.

Il presunto killer era partito in mattinata con un volo dal Marconi di Bologna. Il questore ha già rivelato come i due uomini siano stati "accoltellati in modo molto violento" in base anche ai primi rilievi effettuati dalla scientifica sulla scena del delitto.

Leggi anche Duplice omicidio a Bologna: coppia trovata morta in casa, indaga la Polizia - Un duplice omicidio scuote Bologna, gettando un'ombra inquietante su una città che, fino a ora, sembrava al riparo dalla violenza.

