Il 2 giugno, Bologna celebra la Festa della Repubblica con una cerimonia che premia i neo maestri del lavoro e i cittadini che hanno eccelso nel merito. Un momento di riflessione importante su come ciascuno di noi possa contribuire al benessere collettivo. In un’epoca in cui il senso di comunità è più che mai necessario, queste onorificenze ci ricordano che il progresso è un viaggio condiviso. Scopri chi sono i premiati e lasciati ispirare!

Bologna, 2 giungo 2025 – “La Costituzione affida a ciascun cittadino il compito di rafforzare la coesione sociale, un dovere che nasce dall’ articolo 4: ognuno di noi è chiamato a contribuire al progresso materiale e spirituale della comunità . Oggi, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, premiamo i cittadini che hanno svolto pienamente questo compito”. Con queste parole il prefetto di Bologna, Enrico Ricc i, ha aperto la cerimonia ufficiale di consegna delle ventisette onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e dei ventuno attestati ai neo Maestri del Lavoro della provincia di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, cerimonia di consegna onorificenze al Merito della Repubblica e neo Maestri del Lavoro. I premiati

