Boccone di traverso. Bimbo salvato dalla vicina di tavolo

In un momento di panico, la prontezza di una giovane laureata in medicina ha fatto la differenza. Un boccone di traverso ha rischiato di trasformare un pranzo in tragedia, ma grazie alla sua abilità nel praticare la disostruzione pediatrica, un bimbo di un anno è stato salvato. Questo episodio ci ricorda l'importanza della preparazione e della formazione, elementi chiave in un contesto in cui la sicurezza dei più piccoli è sempre al primo posto.

Un boccone andato di traverso e la fortuna di avere al tavolo accanto una giovane laureata in medicina, in grado di intervenire immediatamente e praticare una manovra di disostruzione pediatrica che ha salvato un bimbo di un anno. È successo ieri in un ristorante in piazza Croggi, dove stava pranzando una famiglia lecchese, padre, madre e il figlio di poco più di un anno. All'improvviso il bimbo ha iniziato a non respirare, dopo aver mangiato un boccone, diventando cianotico senza riuscire a riprendere il respiro. Pochi attimi durante i quali una giovane donna che stava a un tavolo poco distante si è resa conto delle crescenti difficoltà del piccolo, nonostante l'intervento dei genitori e la richiesta di soccorsi al 112 del titolare del ristorante.

Leggi anche Tragedia a Nocera Inferiore: 54enne muore dopo un boccone andato di traverso - Una tragedia a Nocera Inferiore: una donna di 54 anni di Sorrento ha perso la vita dopo un incidente durante una cena, colpita da un arresto cardiaco causato da un boccone andato di traverso.

