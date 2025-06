Bocce due atleti della Asd Ponte Ammiraglio conquistano il titolo di campione regionale per la categoria A

Un trionfo che brilla: Nino Greco e Michele Lo Verde, atleti della ASD Ponte Ammiraglio, conquistano il titolo di campioni regionali di bocce a San Vito Lo Capo! Questo successo non solo celebra il talento locale, ma segna un passo verso i Campionati Italiani del 2025. In un mondo sempre più competitivo, la passione per lo sport continua a unire e ispirare. Rimanete sintonizzati per seguire il loro viaggio verso la gloria nazionale!

I due atleti della Asd Ponte Ammiraglio Nino Greco e Michele Lo Verde conquistano in San Vito Lo Capo (TP) il titolo di campione regionale per la categoria A, acquisendo il diritto di partecipazione ai prossimi campionati Italiani che si svolgeranno a Persiceto (R. Emilia) il 5 e 6 Luglio 2025. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Bocce, due atleti della Asd Ponte Ammiraglio conquistano il titolo di campione regionale per la categoria A

